Une appli pour lutter contre les migraines

La migraine touche plus de 36 millions de personnes aux États-Unis. Les symptômes primaires comprennent des douleurs à la tête modérées à sévères qui s'accompagnent souvent de nausées et d'une sensibilité à la lumière et au son.

Les patients se voient souvent prescrire des traitements médicamenteux et une thérapie comportementale, mais ne poursuivent pas la thérapie même après la recommandation d'un médecin en raison des coûts et des inconvénients. Résultat, souvent, ils finissent par ne prendre que des médicaments.

Un phénomène dramatique qui, selon une nouvelle étude américaine, pourrait enfin avoir une solution. Selon cette étude, les personnes souffrant de migraines qui utilisent une certaine technique de relaxation sur smartphone au moins deux fois par semaine ont en moyenne quatre jours de maux de tête en moins par mois, explique le site EurekAlert.

4 jours de migraine en moins par mois

Développée en partie par des chercheurs de la NYU School of Medicine, l'application, appelée RELAXaHEAD, guide les patients dans la relaxation musculaire progressive, ou PMR. Dans cette forme de thérapie comportementale, les patients se détendent et contractent alternativement différents groupes musculaires pour réduire le stress.

L'équipe de recherche a analysé l'utilisation de l'application par 51 patients migraineux confirmés à NYU Langone Health, qui possédaient tous des smartphones. On a demandé aux participants d'utiliser l'application pendant 90 jours et de tenir un registre quotidien de la fréquence et de la gravité de leurs maux de tête, tandis que l'application tenait un registre de la durée et de la fréquence d'utilisation de PMR.

En moyenne, les participants à l'étude avaient 13 jours de céphalées par mois, variant entre quatre et 31 jours. Trente-neuf pour cent des patients de l'étude ont également déclaré souffrir d'anxiété et 30 % de dépression. D’après diverses analyses, les personnes souffrant de migraines qui utilisaient la technique de relaxation par téléphone au moins deux fois par semaine ont eu en moyenne quatre jours de maux de tête en moins par mois.

Une appli qui convient à tous les patients

Les auteurs de l'étude affirment que leur travail, publié dans la revue Nature Digital Medicine online le 4 juin, est le premier à évaluer l'efficacité clinique d'une application pour traiter la migraine et à ajouter une application aux traitements standard (comme les médicaments oraux) sous la supervision d'un médecin.

"Notre étude démontre que les patients peuvent suivre une thérapie comportementale si elle est facilement accessible, qu'ils peuvent la suivre sur leur temps libre et qu'elle est abordable", affirme le Dr Mia Minen, chercheuse principale de l'étude et neurologue. "Les cliniciens doivent repenser leur approche thérapeutique de la migraine parce que bon nombre des thérapies acceptées, bien qu'elles se soient avérées être les meilleures et les plus efficaces, ne conviennent pas à tous les styles de vie."

Un traitement non médicamenteux qui rend les patients autonomes

Le traitement PMR utilisant l'application RELAXaHEAD a chuté à 51 % après six semaines, et à 29 % après trois mois. Les auteurs de l'étude, qui prévoyaient une diminution graduelle de l'utilisation de l'application, prévoient d'identifier des moyens potentiels d'encourager des séances plus fréquentes. Ils prévoient également d'étudier les meilleures façons d'introduire l'application dans leurs pratiques cliniques.

Minen affirme que, dans l'ensemble, les résultats de l'étude suggèrent que les technologies des téléphones accessibles" peuvent enseigner efficacement aux patients les compétences nécessaires pour gérer leurs migraines tout au long de leur vie".

L'application n'est hélas pas encore accessible au public.